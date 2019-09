Ap-topp i Trøndelag ringte partiledelsen og forlangte MDG-dementi:

Forbannet Reinås fikk SMS-beklagelse fra Hadia Tajik

Trøndelagstopp May Britt Lagesen krevde at partiledelsen dementerte Hadia Tajiks utspill om at MDG ikke er naturlig som regjeringspartner.