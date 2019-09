Flere veier på Vestlandet og fjelloverganger stengt

Én av to har nær sovnet bak rattet

NVE har satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast en rekke steder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er også jord- og flomskredfare på oransje nivå for midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, skriver Varsom.no.

Årets første høststorm førte ikke til alvorlige hendelser natt til søndag, men flere veier er stengt eller har redusert fremkommelighet, og det ventes mye regn utover søndagen.

I fjellet er det full vinter. Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble søndag morgen stengt på grunn av uvær og snø, opplyser Vegtrafikksentralen , og på flere andre fjelloverganger må man være forberedt på snø, sludd og kraftige byger.

– Man bør faktisk sjekke om veien er stengt før man legger ut på tur. Det er veldig mye vind i fjellet og kraftige snø- og sluddbyger, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

E39 stengt

E39 er sperret flere steder, blant annet ved Vassenden i Jølster etter ras i Årsetelva. Denne strekningen skal vurderes av geolog klokka 12. Det har gått flere mindre ras også andre steder rundt Jølstra.

Et tre og en veilysmast sperret E39 mellom Mandal og Flekkefjord i Vest-Agder søndag morgen, men veien ble åpnet igjen for fri ferdsel like før klokken 9.

E16 mellom Bergen og Voss åpnet igjen klokka 7 søndag morgen, men med manuell dirigering og ledebil. Men veien kan bli stengt på kort varsel igjen.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde i Sogn og Fjordane ble stengt lørdag på grunn av fare for ras. Strekningen er fortsatt stengt, og det gjøres en ny vurdering søndag klokken 17.

Fylkesvei 550 mellom Jondal og Utne er stengt fordi et jordras sperrer veien.

En lang rekke andre fylkesveier er søndag morgen stengt på grunn av mye vann i veibanen. Også Trollstigen er stengt på grunn av fare for ras og skred og åpner ikke igjen før mandag.

Full storm langs kysten

Langs kysten er det full storm ved Stad, Svinøy og Ona fyr, og liten storm flere steder sørover langs vestlandskysten. Ved Kråkenes fyr i Vågsøy i Sogn og Fjordane var vinden en kortere periode oppe i orkans styrke.

Ferjestrekningen Leirvåg-Sløvåg er innstilt på grunn av dårlige værforhold, mens Hurtigruta dropper anløp langs Vestlandet. Deres passasjerer fraktes enten sørover til Bergen med fly eller nordover med buss eller taxi.

Det er dessuten sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast for Telemark og Agder.

Fjordline og Color Line har innstilt avganger mellom Kristiansand og Hirtshals søndag morgen.