Som tidligere meldt har NVE sendt ut flomvarsel for Nidelva på gult nivå. Tapping av Selbusjøen og kraftig regn har ført til at vannføringen har økt over farenivå. Det betyr ekstrajobb for Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA). Fredag ettermiddag var Kay-Arne Olsen og Kent Terje Stegavik ute på Tangen ved Leirfossen for å se gjenstander og fiskeutstyr.