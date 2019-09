I 2018 la regjeringen for første gang frem en foreldrestøttestrategi, med mål om å bedre foreldres samspill med deres barn. Via blant annet barnehager, skoler, helsestasjoner og barne- og familietjenester over hele landet, skal foreldre med barn mellom 0-18 år, tilbys gratis lavterskelkurs, uten henvisning, for å trygge foreldrerollen.