- Jeg stod i fjæra og fisket torsk, som jeg pleier å gjøre. Da fikk jeg øye på noe til venstre for meg, som var så stort at det drev og presset tangen opp mot fjæra. Da jeg så etter én gang til, så jeg en svær kjeft stikkende opp fra vannet. Da skjønte jeg at det var en breiflabb som lå ti meter ut fra fjæra, sier Lorenz.