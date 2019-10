Månedens beste bilde i Adresseavisen:

Valgjubel-bilde stakk av med førsteprisen for september

Hver måned kårer en jury månedens sterkeste bilder som er tatt av Adresseavisens fotografer. Juryen sier dette om vinnerbildet: Fargebruken står godt til situasjonen der det blir klart at Senterpartiet tar over makta i Verdal, og feier all motstand til side i industrikommunen hvor Ap alltid har vært det største partiet. Fotografen er tilstedet i det nokså utradisjonelle valgvake-lokalet.