Jan Arne holdt på å dø flere ganger uten at legene fant en løsning på problemet. I dag eier han sitt eget tv-og videoselskap.

Jan Arne Austad (45) fra Ekne i Levanger måtte slutte i ambulansetjenesten fordi han ble alvorlig syk og rett og slett ikke orket å kjempe mot systemet lenger. Han sier at det bare er flaks at han i dag kan drive sitt eget tv-produksjonsselskap og eie to fullt utstyrte busser for tv- og videoproduksjon.