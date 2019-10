66 personer skal bestemme om Einar Aaland skal ekskluderes. Det skulle de gjøre uten å få lese sakens papirer på forhånd

Høyres fylkesstyre består av hele 66 personer. Det er de som, mandag kveld, skal bestemme om Einar Aaland ikke lenger får lov å være medlem i partiet. Adresseavisen kjenner til at partikontoret hadde lagt opp til at de 66 fylkesstyremedlemmene ikke skulle få de sensitive dokumentene på forhånd, slik at de kunne sette seg inn i saken. I stedet skulle sakspapirer leses opp i møtet, der de fleste deltar på telefon eller videolink. Prosedyren ble presentert for arbeidsutvalget i fylket tirsdag denne uka.