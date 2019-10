- Det er rett og slett skandaløst

Da Tine Li Fiksdahl utdannet seg som sykepleier for tolv år siden, visste hun at det kom til å medføre turnusjobbing og uforutsigbare arbeidstimer. Siden den gang har hun fått to barn, som har krevd mye planlegging når det kommer til sommerferien. Når rådmannen da foreslår i budsjettforslaget å øke fra to til tre uker sommerstengt, frykter Fiksdahl at det blir enda vanskeligere å få ferien til å gå opp.