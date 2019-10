Møte mellom Sp og Ap i kveld

Ikke lenge etter at Tom Myrvold (H) ble valgt til ordfører i Ørland, ble det kjent at måten valget hadde skjedd på ikke var i tråd med loven. Dermed er det en mulighet for at valget av ordfører og varaordfører må gjøres på nytt. Men det oppstår også muligheten for et helt nytt politisk flertall. Sp har derfor tatt et initiativ overfor Ap og Ogne Undertun.