Her er de fem heteste søkerne til rektorstillingen på NTNU

Da søknadsfristen gikk ut 11. oktober, sto det ti navn på lista. Etter det har danske Per Michael Johansen trukket seg. Han er rektor på Aalborg universitet og trakk seg fordi det skapte uro på hans eget universitet da det ble kjent at han søkte seg NTNU. Dermed er det ni personer som nå er aktuelle for å bli Gunnar Bovims arvtaker.