- Unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk

- Det er mange unge som i dag tror at enkelte rusmidler er lovlig, i og med at det er blitt vanligere at folk står frem og sier at de bruker det. Vi ser en tendens til at rollemodeller ufarliggjør rusmidler overfor barn og unge, det er med på å normalisere bruken, sier politioverbetjent Sigrid Finne hos Trøndelag politidistrikt.