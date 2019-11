Rettssak mot forretningsmann utsatt

En uke før oppstart av rettssaken etter den første etterforskningen av såkalte direkteoverførte overgrep i Trøndelag, kom beskjeden om at hele prosessen nå er utsatt – på ubestemt tid. Bakgrunnen for utsettelsen, er at det har kommet til nye bevis i saken som har vært under etterforskning i nesten to år. En forretningsmann fra landsdelen ble i høst tiltalt.