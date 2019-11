Nav-direktøren møtte de ansatte i Trøndelag:

- Det er vi som har gjort feil. Ikke dere

Nav-direktør Sigrun Vågeng fikk stående applaus fra over 500 ansatte i Trøndelag. - Det varmer alltid med applaus, sa direktøren mens hun hastet til Værnes for å nå et krisemøte med statsråden.