Politikerne vil sikre Ranheim nytt sentrum

Bane Nor planlegger bygging av jernbane med dobbeltspor nord for Trondheim, inkludert tunnel fra Ranheim til Hommelvik. For å hindre at det blir startet andre byggeprosjekter som kan vanskeliggjøre byggingen har Bane Nor båndlagt et stort område mellom Ranheim papirfabrikk og dagens jernbanelinje. Det innebærer at det ikke tillates bygging her uten tillatelse fra Bane Nor.