- Jeg fikk med meg at det ble en annen stemning på skolen. Deretter fikk jeg videresendt en snap fra en venn. Denne viste at det var en person på skolen med patroner - tungt bevæpnet. Jeg så han fiklet med patroner og at han hadde på seg millitærutstyr. Jeg ble litt skeptisk da dette kom, men gikk ut fra at det gikk bra, sier Martine Raustein Wiik, som er elev ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim.