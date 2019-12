To naust skal ha blitt tatt av skredet som gikk like nord for Lianskrysset ved Revsnes i Åfjord kommune på Fosenhalvøya. Politiet opplyser på Twitter at raset er cirka 30 X 70 meter, og at det er veifyllinga som har rast ut. Ifølge nødetatene er det ingenting som tyder på at folk er tatt av skredet.