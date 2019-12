- Potensielt alvorlig situasjon

Tirsdag ga Trondheim kommune formannskapet en orientering om situasjonen på skolen etter spørsmål fra Høyres Ingrid Skjøtskift. Der kom det blant annet frem at kommunen hadde mottatt et varsel om mannen mer enn 15 timer før han møtte opp på Charlottenlund videregående med våpen, uten at politiet ble varslet.