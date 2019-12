Så mange insekter tar du med deg inn i julevarmen

Tenker med gru på at det skal bli enda dårligere veivedlikehold nå i vinter

- Skal vi se... ja, se her! Her har gallelusen vært. Laget seg et lite gallelushus!

Torbjørn Ekrem viser entusiastisk fram en grankvist hvor det har kommet en liten utvekst med hull i. Her har gallelusen vært på fære, en av tusenvis av små individer som følger med grantreet vi tar med oss inn i varmen.

For de av oss som fortsatt velger julegrana over plasttreet, kommer det nemlig med en haug med gjester inn i huset sammen med granbarlukta.

Våkner til liv

Vi møter Torbjørn Ekrem på torget i Trondheim, hvor det er et lite utsalg av juletrær. Han er professor ved NTNU Vitenskapsmuseet, og spesialist på insekter.

- Om vi hadde prøvd, hadde vi helt sikkert funnet en god del edderkopper og små insekter i trærne som står her, sier Ekrem mens han ser utover gran- og furutrærne.

Han forteller videre at trær er flotte gjemmeplasser for insekter og andre småkryp.

- De kryper inn i kriker og kroker når det er vinter og går i dvale, også våkner de igjen når varmen og våren kommer, forklarer Ekrem.

Det er nettopp det som skjer når vi tar treet inn i stua vår - vi varmer opp insektene.

- Da synes de det er godt og varmt, og tenker at våren er her. Det hender at de krabber ut og blir synlige, men de er jo veldig små og ufarlige, sier Ekrem.

15 000 - 20 000 småkryp

Tidligere har insektsforskeren gjort et eksperiment for å finne ut hvilke insektarter som skjuler seg i grantreet. Han og flere entusiaster dro til Bymarka i Trondheim og plukket med seg et passende stort tre.

- Vi tok det inn i varmen og dunket godt i det. Da fant vi mange forskjellige insektarter altså! Gallemidd, gallelus, edderkoppdyr, vanlige edderkopper, spretthaler...

En kollega i Tromsø gjorde en enda mer omfattende undersøkelse, for å se hvor mange småkryp han kunne finne i treet.

- Etter å ha sett på én kvist, fant han drøyt 150 ulike små individer. Han telte deretter antall kvister, og regnet seg fram til at det måtte være 15 000 - 20 000 insekt og andre småkryp i treet! Så det var jo en god del, sier Ekrem.

- Ta det med ro

En annen mann vi møter på torget, er juletreselger Øyvind Christiansen. Her har han stått og solgt juletrær i 40 år.

- De trærne vi selger her, er hentet fra skogen. Det synes jeg er veldig fint, for alle trærne er forskjellige! Variasjon er artig, sier Christiansen.

Han har opp gjennom årene fått spørsmål fra flere kunder om insekt i julegrana.

- Det er jo ingen tvil om at insekt følger med, men det er ikke noe problem. De går ofte mot lyset, og havner de i vinduskarmen så er det bare å ta fram støvsugeren og få de vekk, forteller juletreselgeren.

Insektsforsker Ekrem forklarer at insektene mistrives i huset, og etter en kort stund tørker de inn og dør. Det er, med andre ord, lite å bekymre seg over.

- Så ta det helt med ro, kos deg med julegløggen og slapp av, så går det bra, avslutter han.