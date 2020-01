Varsler sterk storm med bølger på 20 meter inn mot land

Saken oppdateres.

-Lavtrykket er meget kraftig, noe som betyr at området med sterk vind strekker seg langt ut fra senteret, forteller vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagrerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

De siste prognosene viser at det er Trøndelag og Helgeland som vil få den kraftigste vinden fredag og lørdag.

LES OGSÅ: Politiet advarer om vanskelige kjøreforhold

Sterkest vind nord i Trøndelag

- Hva viser de siste prognosene?

-Ifølge de siste oppdaterte varslene vil lavtrykksenteret komme inn over land ved Svartisen i Nordland. Dette er litt lenger nord enn varslene viste torsdag. Det betyr at området med den sterkeste vinden kommer lengst nord i Trøndelag, men det vil fortsatt blåse kraftig ellers også i landsdelen. Det er fortsatt gult farevarsel for vindkast opp i 35 meter i sekundet inn over land, sier Fagerlid.

I farevarselet advarer Meteorologisk institutt om at «løse gjenstander kan blåse avgårde.».

Det er også mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport.

LES OGSÅ: Flere båtruter sliter i uværet

Sterke vindkast kan gi strømbrudd på grunn av trær over strømnettet

Videre kan broer bli stengt og strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

LES OGSÅ: Skulle bremse for biler, men endte opp i grøfta

Kan bli sterk storm på kysten

Det oppdaterte varselet for fredagen er «Vest og sørvest liten og periodevis full storm utsatte steder, fra sent i ettermiddag kan hende sterk storm, sent i kveld dreiende nordvest. Lokalt kraftige vindkast. Snøbyger. Utrygt for torden.»

-Den sterke vinden lager meget store bølger. Prognosene viser en gjennomsnittlig bølgehøyde på mellom 12 og 14 meter nær kysten lengst nord i landsdelen. De høyeste enkeltbølgene kan under slike værforhold kommer opp i 20 meter, sier Fagerlid, som advarer mot å oppsøke kystområdene for å se storm og bølger på nært hold.

LES OGSÅ: Politiet turte ikke kjøre utrykning til brann fordi det var så glatt

-Å stå for nær forbundet med livsfare

-Å stå for nær bølgene er forbundet med livsfare. Enorme enkeltbølger dukker plutselig opp uten forvarsel og kan skylle langt inn over land. Det finnes flere eksempler på at folk som tror de har stått på trygg avstand er blitt tatt av kjempebølger, sier Bergensmeteorologen.

Han anbefaler en minstegrense 100 til 200 meter til vannkanten for de som trosser vær og vind og likevel drar ut for å se på bølgene.

LES OGSÅ: Stormsenter treffer Trøndelag fredag

Kan komme opp mot 20 centimeter snø

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold i Trøndelag fredag på grunn av mye snø.

Lokalt er det ventet 10 til 20 centimeter snø i lavlandet, vesentlig i midtre og indre strøk. - I høyere strøk kan det komme opp mot det dobbelte, sier Fagerlid.

LES OGSÅ: Flyttet varmerekord fra 1932 med over to grader

Farevarsel om snøfokk i fjellet

Det er sendt ut gult farevarsel om snøfokk i fjellet i Sør-Norge for fredag og lørdag.

Det «ventes snøfokk på grunn av vest til nordvest sterk kuling og til dels liten storm og snøbyger», skriver Meteorologisk institutt.

Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

LES OGSÅ: Ny norgesrekord for januarvarme på Sunndalsøra

NVE har sendt ut gule farevarsler om flom og jordskred for fredagen

Flomvarsel: NVE skriver at «det har kommet mye nedbør onsdag og torsdag. I kombinasjon med snøsmelting har dette gitt flomvannføringer i mange elver i varslingsområdet. Kombinasjonen mye regn over flere dager og snøsmelting har gitt flomvannføring på gult og oransje nivå i mange elver og vassdrag. Nedbøren har avtatt og temperaturen er nå lavere. Vannføringen har de fleste steder begynt å avta, eller er i ferd med å avta. Vannføringen vil avta videre utover dagen.»

Jordskredvarsel: NVE skriver at «det har vært mye regn de siste dagene. Relativt høye temperaturer og mye vind har også ført til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Det er fortsatt flomvannføring i flere bekker og vassdrag. Skredfaren er nå minkende. Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidninger langs vassdrag i flomområdene. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. »

LES OGSÅ: Oppdaget spesielle skyer på himmelen

Mildvær og regn igjen på søndag

Etter forbigående kjøligere vær med snø og kuldegrader fredag og lørdag, blir det mildvær igjen fra og med søndag ettermiddag.

Etter snøbyger først på dagen går nedbøren etter hvert over til sludd og deretter regn.

Snøgrensen øker fra 200-400 meter til 400-600 meter i løpet av dagen.

På søndag blir det sørøstlig stiv til sterk kuling først på dagen, om kvelden vestlig stiv kuling.

Vi følger uværet direkte

Gjør som 20 500 andre - få de siste værnyhetene på VærAdressa på Facebook