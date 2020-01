Rasfare utsetter boligdrømmen i bryggene

Flere utbyggere og eiendomsinvestorer har flere ganger ytret ønske om å gjøre om bryggene til boliger. Og for seks år siden fikk kommunedirektøren (som ble titulert rådmann den gang) oppdraget med å fremme en reguleringsplan for Kjøpmannsgata. Planen skulle ivareta bygningsmiljøet, og skape økonomisk grunnlag for å investere i bevaring og vitalisering av bryggene. Samtidig skulle det kartlegges og bestemmes hva bryggene kunne brukes til, og hvilke som kunne omreguleres til boliger.