Reitan, Christensen og Lyng kan sikre fotballhall og hotell i Granåsen

I flere år har det vært snakk om å få en fullskala fotballhall i Granåsen. Blant annet for at hallen også kan brukes som mediasenter under ski-VM. Fylkeskommunen ga allerede i 2017 ti millioner som et bidrag, men det politiske flertallet i Trondheim – med Ap i spissen – har vært konsekvente på nei før private blir med på et spleiselag. Dermed ble hallen strøket fra investeringsbudsjettet i 2017, og ble flyttet til fase 3 av utbyggingen av i påvente av privat hjelp.