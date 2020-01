– Det er beklagelig å meddele at det ikke har lyktes å finne en løsning for selskapet som sikrer videre drift. Selskapet har på grunn av dette meldt oppbud i dag, 20.01.20, skriver Audun Skodvin Viken, styreleder i Ting AS, i en epost til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.