Vil ha eget samisk hus i Trondheim

De samiske organisasjonens ønske om et samisk hus i Trondheim ble behandlet i bystyret 28. februar 2019. Bystyret gikk da inn for å styrke samisk kultur og språk byen. I oppfølgingen av vedtaket ønsket bystyret et felles kontaktpunkt i det samiske miljøet i byen. Saemien Sijjie Tråante (Samisk møtested i Trondheim) ble stiftet våren 2019. Hovedmandatet var blant annet å arbeide for et kommende samisk hus.