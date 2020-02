Påkjørsel bakfra mellom to personbiler på E6

- Det er litt uklart for oss hva som har skjedd men den ene bilen hadde tydeligvis et behov for å stanse. Vi vet ikke årsaken til det, men han ble i alle fall påkjørt bakfra. Det er tatt beslag i førerkortet til en av førerne. Et godt tips til bilister er å være oppmerksom og holde god avstand, så unngår vi slike ulykker, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen.