Her er lista over hvem som ønsker Giske som fylkesleder

Trond Giske eller Amund Hellesø. Alt tyder på at det er mellom disse to kampen om hvem som blir ny fylkesleder står. Etter at både leder Per Olav Skurdal Hopsø og nestleder May Britt Lagesen sa nei til gjenvalg er lederplassene åpne. Som Adresseavisen skrev før jul var Giske favoritt til fylkesledervervet hvis han selv ønsket det. Og etter at han ga sitt ja til styreplass tidligere i februar forsterket dette seg.