– Dette blir et fantastisk verktøy for brannsjefene i hele Trøndelag. Det er Midt-Norge 110-sentral IKS som styrer prosjektet. Det er brannvesen som har hatt droner tidligere, men det er første gang i Norge at kommunene er med på å ha en felles regional beredskap, sier Arvid Vollum, leder for 110-sentralen midt, til Adresseavisen.