Adresseavisen er med på virtuell fest:

- Bare hver gang det er et koronavirus som har tatt over verden, kommer vi til å gjøre dette

I disse koronatider kan festen kun skje over nett, men er det egentlig mulig å få til en bra fest over en videosamtaletjeneste? Adresseavisen er med en vennegjeng bestående av gamere for å bli klokere.