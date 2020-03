– Vi fikk melding fra vaktselskapet Securitas om at det var utløst alarmer i flere soner ved Skistua i Trondheim klokken 04.45 i natt. Da patruljen kom til stedet så de at døren var åpen, og gjennom vinduene kunne de se at det var folk inne, sier operasjonsleder Øystein Sagen til Adresseavisen.