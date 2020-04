Jon Eirik underviser NTNU-studentene fra vaskerommet hjemme

På vaskerommet hjemme i Stjørdal gjør Jon Eirik Hennissen seg klar til matematikkforelesning for NTNU-studentene. Han har hengt opp et blågrønt laken bak ryggen sin for å skjule vaskemaskin, tørketrommel og skittentøy. På kjøkkenet sitter kona i videomøte, og i etasjen over holder ungdommene i huset på med sitt skolearbeid. Det er en helt alminnelig arbeidsdag i koronaens tid.