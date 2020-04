Koronasmittede vikarer jobbet på disse fire sykehjemmene

De fem vikarene var alle ansatt i det samme vikarbyrået, Nordic Care, og jobbet på fire ulike sykehjem i byen. De bodde også sammen i det kommunens smittejegere kaller et bofellesskap. Trondheim kommune ser det som svært sannsynlig at sykehjemspasienten ble smittet av en vikar som allerede hadde koronaviruset i kroppen. Kommunens smittejegere finner ingen andre smittekilder for denne beboeren på Havsteinekra helse- og velferdssenter.