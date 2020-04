Han er en av seks som vil lede NTNUs to nye historiske institutt

Sist uke gikk søknadsfristen ut for lederstillingene på NTNUs to ferske institutt for historiske studier. Arbeidsmiljøkonflikter førte til at NTNU-styret ikke så noen annen løsning enn å dele Institutt for historiske studier i to. Resultatet av todelingen er Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie. Det er to søkere til den ene stillingen og fire til den andre. Blant søkere er fem menn og en kvinne. De yngste søkerne søker seg til Institutt for historiske og klassiske studier.