Videointervju: Vi har møtt trønderske Bente Eriksen i Italia

- Jeg føler meg tryggere i her

Bente Eriksen bor i et av de landene som er hardest rammet av koronaviruset. I over seks uker har hun levd under portforbud, men på tross av dette er hun glad for at hun er hjemme i Terracina.