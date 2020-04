Utøya-overlevende mener folk i krise ikke får nok hjelp:

- Selv etter å ha blitt beskutt, følte jeg at jeg ikke fortjente hjelp. Når har jeg rett på hjelp da?

Miriam Einangshaug (25) fikk en beklagelse for manglende oppfølging etter at hun overlevde Utøya-terroren. Nå mener hun en ny tilsynsrapport avslører at hjelpetilbudet for kriserammede ikke er blitt bedre.