Politiet ombestemte seg når det gjelder siktet etter Ila-skytingen

Det var 5. desember i fjor at en mann i 30-årene ble skutt flere ganger utenfor Bunnpris-butikken i Ila. Politiet satte i gang en omfattende etterforskning og i romjula meldte en 25-åring seg selv for politiet mens han var i Danmark. Mannen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i forbindelse med skytingen.