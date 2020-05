«Alle andre» har gjort det i flere år. Nå er det bestemt at innbyggerne i Trondheim også får det

Det har tatt sin tid. Så langt tilbake som i 2007 vedtok Bystyret at Trondheim kommune skulle jobbe for å få på plass sortering av matavfall for byens innbyggere. Nå, 13 år etter er det fremdeles ingen løsning. Men nå, etter vedtaket i miljø - og næringskomiteen onsdag, ser det endelig ut til at innbyggerne i Trondheim også skal gjøre det.