Rømte fra ektemann som voldtok henne og ble tatt vare på av bilist

1. oktober i fjor var både den tiltalte mannen i 30-årene og den fornærmede kvinnen hos politiet for å hente dokumenter. Etter at de kom tilbake til boligen i Stjørdal ville tiltalte ligge med fornærmede. Hun fortalte at hun hadde smerter og løp inn på soverommet da tiltalte ble sint. Inne på soverommet slo tiltalte den fornærmede kvinnen med knyttet hånd i ansiktet. Hun falt og slo hodet mot et klesstativ. Hun ble så redd at hun løp ut av leiligheten, står det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.