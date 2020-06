Kuttene i trondheimsskolen:

- Spør lærerne om de kan ta bussen med klassen til Bymarka, har jeg lyst til å si kjør på

Når Rune Haldorsen ved Markaplassen skole tar sommerferie, er det med et budsjett i balanse. For å få det til, må han være en rektor han ikke har lyst til å være, nemlig en «kjip pengemann» som ser ned i regnearket for den minste ting.