Politiet mener de to mennene lånte hundene sine til sju personer slik at de kunne begå overgrep

To menn i 40-årene har sittet varetektsfengslet i to uker i henholdsvis Sør-Trøndelag tingrett og Haugaland tingrett. De er begge siktet for brudd på dyrevernloven – seksuell omgang med dyr. De ble begge pågrepet 25. juni, henholdsvis på Innherred i Trøndelag og i Haugesund.