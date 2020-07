Barn i Trøndelag døde på sykehus - nå er straffesaken avgjort

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle ta så lang tid å etterforske denne saken. Jeg har vært forsvarer i over 50 drapssaker, men aldri vært borti noe lignende. Det har vært en ekstrem belastning for min klient å være siktet for en så alvorlig hendelse over så lang tid, sier advokat Christian Wiig, som representerer stefaren.