Pensjonert landbrukssjef i Verdal, Petter Bjartnes, kan bare fastslå at dette blir annerledesåret på flere måter. Ikke bare er avlingene skadet av tørke og ekstremvarme i juni, men som frivillig på Stiklestad gjennom flere tiår opplever han også at det for første gang ikke blir noe spel på det historiske slagstedet på grunn av et virus.