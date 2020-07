- Du kan ikke være trygg selv om du tester negativt

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved St. Olavs hospital er smittet av koronaviruset. 18 ansatte og fire pasienter er satt i karantene og det jobbes nå med smittesporing. Den ansatte testet først negativt, men etter fem dager ble det rutinemessig tatt en ny test som viste et positivt resultat for covid-19.