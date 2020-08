- Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om ulykken. Han var høyt aktet, både for sin faglighet og omsorg for alle. Svein Håvard var en utrolig humørspreder, og gjennom sin profesjonalitet og væremåte hadde han stor betydning for både kolleger og artister, sier direktør Ann Elisabeth Wedø i Olavshallen.