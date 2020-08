- Jeg skjønner ikke at det er nødvendig

Her leker Håkon og Henrik på Finalebanen aktivitetspark ved St. Olavs Hospital. Som tusenvis av andre barn i Trondheim og Norge aner de ikke at det blå gummiunderlaget de løper, faller og herjer på inneholder flere miljøgifter. Det vil politiker-toppene Silje Salomonsen (SV) og Jørn Arve Flått (Ap) gjøre noe med. Derfor foreslår duoen nå at kommunen skal unngå støtdempende underlag av gummigranulat og andre gummiprodukter ved nyetablering og rehabilitering av lekeplasser, tuftepark, skolegårder og idrettsbaner.