Nytt Ap-drama:

Her er SMS-en som satte en stopper for Kjerkol

Valgkomitéleder i Trøndelag Ap, Arild Grande sa under komitemøte fredag at det kunne komme et varsel på Ingvild Kjerkol hvis hun ble valgt som leder. Samtidig sier kilder at Grande ikke ønsket Kjerkol som leder, og at han truet med å trekke seg.