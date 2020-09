- Jeg ser dette som en avslutning på fornyelsen av Brattøra. Det har blitt utrolig flott langs vannet mellom Skansen og Brattøra. Det vi bygger nå er det som har gjenstått for å få sammenhengen mellom kaia og havnefronten, sier Morten Lillegraven, daglig leder i Star Property og ansvarlig for hotellutvikling i Realinvest AS.