Da forslaget til statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram i forrige uke, var Norsk Ornitologisk Forening (NOF) blant flere naturvernorganisasjoner som uttrykte skuffelse på vegne av naturen. Mens bevilgningene til klimatiltak økes med over 11 milliarder, er økningen for å ivareta naturen bare på 15 millioner kroner.