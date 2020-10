Saken oppdateres.

Det var tirsdag kveld at politiet måte bruke to politibiler for å stoppe en tenåring som hadde stukket av med farens bil. I litt under én time forsøkte politiet å spore opp og stoppe den unge sjåføren. Ferden endte til slutt ved Kvamsenget i Steinkjer, der politiet krasjet inn i den mindreårige sjåføren med to politibiler. Da hadde tenåringen kjørt fra Verdal til Steinkjer på E6.

LES OGSÅ: Politiet krasjet inn i bil for å stoppe mindreårig sjåfør

- Fokuset i går kveld var for denne gutten å få helsehjelp og nødvendig oppfølging av familie og støtteapparat, sier Gunder G. Hofstad som er konstituert etterforskningleder ved Levanger og Verdal lensmannskontor i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser samtidig at gutten ble tatt med inn for en sjekk hos legevakta i Steinkjer etter sammenstøtet med de to politibilene.

- Når han er såpass ung, så er det naturlig at det er en del støtteapparat som kobles på. Gutten er under den kriminelle lavalder, og da er det en del tiltak vi setter i gang. Det er ennå for tidlig å konkret si hva dette blir, men han vil bli fulgt opp av politiet og andre aktører, opplyser etterforskningsleder Hofstad.

Politibilene ikke kjørbare

Politiets bilder viser at den ene politibilen har flere skader i fronten, og skraper og bulker ved venstre forskjerm.

- Er de to politibilene som ble benyttet til å tvinge gutten til å stanse, fortsatt kjørbare?

- Nei, vi har strenge krav for at de skal kunne regnes som kjørbare. Så her blir det nok en del reparasjoner. Det er sjelden det er snakk om billige reparasjoner, så det går nok med noen titusener. Vi håper å få de takstert et stykke ut i neste uke.

Startet nødsporing

Politiet klarte raskt å finne bilen ved at de fikk tillatelse til å spore telefonen til den ungen gutten som kjørte.

- Vi ble varslet ca. 22.15. Og da går det ut melding om at denne bilen må lokaliseres. Og vi får nødsporing på kjøretøyet - altså sporing av telefonen til han som kjører. Dette for å avverge ulykke, begrunnet med fare for liv og helse. Vi får øye på han klokka 22.40. Det går nordover mot Steinkjer og mesteparten av strekket er på E6. Så klokka 23.10 blir bilen endelig stanset, sier konstituert etterforskningleder Gunder Hofstad.

- Hvor høye hastigheter var bilen oppe i?

- Det er snakk om lav hastighet. Det har gått under fartsgrensa de fleste plasser.

Bilen den mindreårige gutten stakk av i, skal ha vært en stasjonsvogn. Og det var faren som er eier av bilen, som meldte det inn til politiet.