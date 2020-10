Oppussing på Solsiden: - Det blir en ansiktsløftning for hele rekka

Saken oppdateres.

- Det skal bli mye finere der enn det er nå. Det blir en ansiktsløftning for hele rekka, sier administrerende direktør Ruth Hege Falch Havdal i KLP Eiendom Trondheim som eier bygningene i kjøpesenteret og dokken like ved.

Havdal forteller at gangarealet mellom restaurantrekka og Dokken skal få en skikkelig oppgradering. KLP og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet. Arbeidet var i gang onsdag morgen.

Betong over hele området

Havdal sier asfalten tas opp og at det skal legges snøsmelteanlegg med varme i bakken. Deretter skal det komme et nytt betongdekke der det i dag er asfalt.

- Det blir betong og kantstein på samme måte som kommunen allerede har ordnet i parken foran DNB-bygget like ved Blomsterbrua, sier KLP-sjefen.

Ferdig til jul

Arbeidene som har startet foran restaurantrekka er i første omgang avgrenset til området ved dokken som benyttes som skøytebane om vinteren. Resten skal tas etappevis helt til hele området bort mot Blomsterbrua er oppgradert. Havdal sier planen er at de skal være ferdige i midten av desember slik at skøytebanen kan åpnes til jul.

Driften av skøytebanen er også et viktig element i grunnarbeidet som utføres frem mot desember. Havdal forteller at vann fra gangveiene rundt dokkene gjorde det utfordrende å holde skøytebanen fin sist vinter.

- Fornuftig og penere

- Nå får vi avløpsrenner, slik at vi slipper at vannet renner rett ned på skøytebanen. Sammen med snøsmelteanlegget vil dette forenkle driften og vedlikeholdet i området. Det er et fornuftig tiltak som også gjør at det blir penere, sier hun.

Havdal sier videre at de og forskjellige industrielementene som utsmykker området i dag skal få bedre fundamentering som et ledd i oppgraderingen. Ingen av serveringsstedene skal stenge som følge av arbeidene.

- Det blir laget trygg adkomst til alle restaurantene mens arbeidet pågår, sier Havdal.

Dokken ble bygget om i fjor og kan brukes som blant annet konsertarena og skøytebane. Den ble for første gang brukt som konsertarena, med artister som blant annet Patti Smith og Sting, i fjor sommer.

