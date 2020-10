Avhører flere vitner etter dødsulykke i Trondheim

Sjåføren visste at noe var galt med tilhengeren - kjørte likevel

Saken oppdateres.

En mann i 50-årene omkom da personbilen han kjørte kolliderte med en hjullaster på Tillerbruveien ved Flotten i Trondheim tirsdag ettermiddag. Foreløpig er det uklart hva som skjedde forut for kollisjonen.

Nå jobber politiet med å avhøre vitner for å danne seg et bilde over hendelsesforløpet.

Flere avhør

- Vi skal avhøre flere vitner som har sett kjøretøyene like før ulykken eller har kommet til ulykkesstedet etter kollisjonen, sier seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, Per Christian Stokke.

Han sier politiet ikke er kjent med at det har vært vitner til selve kollisjonen.

- Hvis noen har sett noe, vil vi komme i kontakt med dem, sier Stokke.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.21 tirsdag ettermiddag. Ulykkesstedet er i en sving på Tillerbruvegen, mellom Bratsberg og Tiller.

Vitne meldte seg

Tirsdag kveld opplyste politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak, Geir Langås, at en person hadde meldt seg som vitne i forbindelse med ulykken.

Stokke opplyser at dette vitnet er blant dem som enten så kjøretøyene like før ulykken eller kom til stedet like etter.

Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon for transport ble rutinemessig varslet om ulykken siden en av de involverte er yrkessjåfør.

Har ikke avhørt hjullasterfører

Alle nødetatene ble sendt til trafikkulykken og veien ble stengt i mange timer etter ulykken.

Føreren av hjullasteren var en mann i 20-årene. Han ble fraktet til St. Olavs hospital etter ulykken, men skal ikke ha vært fysisk skadd.

Stokke opplyser torsdag at det foreløpig ikke har vært mulig å avhøre mannen. Han har det tungt etter ulykken, får Adresseavisen opplyst.

- Vi håper vi får gjennomført et avhør med ham i løpet av de nærmeste dagene, sier Stokke.

Det var kun sjåførene som satt i hvert sitt kjøretøy.